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ЕС не удалось достичь соглашения по многолетнему бюджету

Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что переговоры по бюджету ЕС очень сложные из-за нехватки €60-75 млрд после Brexit
Здание Совета Европейского Союза (слева) EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Здание Совета Европейского Союза (слева)
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Двухдневный экстренный саммит Евросоюза по многолетнему бюджету на 2021-2027 годы показал, что в настоящее время невозможно достичь соглашения. Об этом сообщил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы очень усердно работали последние дни, недели для достижения соглашения. К сожалению, мы увидели, что это невозможно, что нам нужно время", - сказал он.

Мишель отметил, что переговоры по бюджету ЕС очень сложные из-за нехватки €60-75 млрд после Brexit.

Источник в делегации одной из стран сообщества подтвердил, что главы государств и правительств Евросоюза по итогам двухдневного экстренного саммита не смогли достичь соглашения по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы. 

"Саммит закончился, сделка не достигнута", - сказал он.

Представитель Евросовета Баренд Лейц уточнил, что возобновленный экстренный саммит закончился, не успев начаться. 

Открывшийся в четверг экстренный саммит по бюджету был приостановлен спустя пять часов из-за серьезных разногласий между странами - членами ЕС. Изначально предполагалось, что саммит возобновится в 10:00 утра в пятницу по местному времени (12:00 мск), однако это случилось около 19:10 по местному времени (21:10 мск).

Теги
Мишель, Шарль
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