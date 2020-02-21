Запасы природного газа в Европе вполовину выше средних за пять лет объемов

ТАСС, 21 февраля. Запасы природного газа в европейских хранилищах на 48% превышают средние за последние пять лет значения для февраля месяца. Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Такие показатели в значительной степени обусловлены не по сезону теплой погодой в последние месяцы, говорится в отчете. В январе 2020 года средняя температура в Европе была примерно на 0,2 градуса выше рекорда, установленного в 2007 году, и на 3,1 градуса выше, чем в среднем за последние 30 лет. Из-за этого спрос на природный газ из хранилищ оказался ниже нормы, что привело к рекордно высоким уровням запасов, которые на начало февраля составляли 71% от общей емкости европейских газовых хранилищ. Аномально высокие температуры в Европе продержатся до окончания всего отопительного сезона, прогнозирует EIA.

Кроме того, большие запасы природного газа отчасти являются и результатом рекордных поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в 2019 году, отмечает ведомство. В последние годы растут объемы экспорта СПГ в Европу из Австралии, России и США. В частности, с апреля по ноябрь 2019 года США поставили в европейские страны 55% всего своего экспорта СПГ, что составило 58,4 млн куб. м.

Также EIA отмечает, что возросли и возможности доставки природного газа в Европу по трубопроводам благодаря вводу в эксплуатацию новых маршрутов, в том числе газопровода "Турецкий поток", что еще больше диверсифицирует предложение.

Таким образом, из-за одновременно высокого предложения и низкого спроса цены на газ находятся на относительно невысоком уровне. Так, средняя цена природного газа на крупнейшем газовом хабе Европы TitleTransfer Facility (TTF) в январе установилась на уровне $127-128 за тысячу куб. м, что является рекордно низким показателем для месяца и составляет менее половины средней цены 2018 года.