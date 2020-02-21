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Поправки о включении в НК трех неналоговых платежей могут вступить в силу в 2021 году

Речь идет об утилизационном сборе, обязательных отчислениях операторов сети связи общего пользования и гостиничном сборе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Законопроект о включении в Налоговый кодекс (НК) РФ трех неналоговых платежей, в том числе утилизационного сбора, обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования и гостиничного сбора (ранее - курортного или туристического сбора), может вступить в силу 1 января 2021 года. Об этом говорится в тексте соответствующего законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, опубликованный законопроект установит отсрочку наступления уголовной ответственности за неуплату трех кодифицируемых сборов сроком в 10 лет.

Ранее в приложении к "Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", подготовленных Минфином РФ, отмечалось, что в Налоговый кодекс РФ предполагается включить утилизационный сбор, туристический сбор, а также отчисления операторов сети связи общего пользования. Тогда же в Минфине ТАСС пояснили, что для включения в НК предлагались только те неналоговые платежи, которые имеют признаки налогов или сборов.

Ранее сообщалось, что Минфин разработал законопроект о внесении пяти неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Ведомство представило его в правительство еще 1 марта. В министерстве посчитали, что данные меры повысят качество администрирования платежей. Тогда речь шла об экологическом, утилизационном и курортном сборах, платежах в резерв универсального обслуживания и платежах в системе "Платон".

Позиция Счетной палаты и бизнес-сообщества

Весной после разработки Минфином проекта о внесении пяти неналоговых платежей в Налоговый кодекс Счетная палата РФ признала это решение непоследовательным. В контрольном ведомстве отметили, что нужно провести инвентаризацию существующих платежей и оптимизировать их, а также создать реестр обязательных платежей. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что "налоговое бремя на бизнес - бич нашего инвестиционного климата".

Тогда же большая "четверка" российских бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловая Россия" и "Опора России" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не переводить неналоговые платежи в Налоговый кодекс. По мнению объединений, администрирование новых налогов, включенных в Налоговый кодекс, означает для бизнеса рост отчетности компаний, дополнительные проверки и санкции за нарушения - вплоть до остановки деятельности фирмы и уголовной ответственности.

Текущую версию законопроекта о включении в Налоговый кодекс РФ неналоговых платежей Минфин разметил накануне проведения нового съезда РСПП, который пройдет 19 марта 2020 года.

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