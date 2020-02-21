Курц: Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция будут отстаивать экономную позицию по бюджету ЕС

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Европейская "бережливая четверка" в лице Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции продолжит координировать совместную позицию и добиваться прорывного для себя решения по семилетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы на следующем саммите сообщества. Об этом заявил в пятницу по итогам саммита ЕС австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Наметилось движение в правильном направлении. Мы, "бережливая четверка", будем в дальнейшем координировать нашу позицию и пытаться, чтобы на следующем саммите добиться прорыва", - сказал Курц журналистам. По его словам, саммит продемонстрировал, что между его участниками есть большие разногласия, поэтому потребуется больше времени для достижения единого решения по бюджетному планированию.

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция, которые сформировали в ЕС так называемую "бережливую четверку", не хотят, чтобы бюджет ЕС превышал 1% ВВП. С ними не согласны ряд других стран ЕС.

На саммите в Брюсселе столкнулись интересы государств-доноров, которые платят в бюджет больше денег, чем получают из него (вся Западная Европа), получателей (Восточная Европа) и евроинститутов - Европейского парламента и Еврокомиссии (ЕК). Доноры не хотят увеличивать свои взносы после Brexit, однако это будет означать урезание всех целевых европейских программ, против чего выступают страны - бенефициары бюджета ЕС. В свою очередь Европарламент хочет увеличения или хотя бы сохранения финансирования ключевых европейских программ, поскольку их сокращение означает для Брюсселя утрату престижа сообщества.