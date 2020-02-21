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В США заявили, что заключат крупные коммерческие сделки с Индией по итогам визита Трампа

При этом в Вашингтоне отметили, что обеспокоены усилением протекционистских мер со стороны Нью-Дели в преддверии визита президента США

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены усилением протекционистских мер со стороны Индии в преддверии визита в эту страну президента Дональда Трампа, однако рассчитывают объявить о целом ряде крупных коммерческих сделок в нескольких ключевых секторах экономики. Об этом сообщила в пятницу на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Со стороны Индии в последние несколько недель был ряд объявлений, которые, возможно, делают обсуждения немного более сложными", - сказала она. "Недавние объявления <..> лишь усилили беспокойство по поводу протекционизма со стороны Индии. Так что мы будем обсуждать эти беспокоящие нас вопросы - то, что мы считаем усилением торговых пошлин, а не их снижением. Эти вопросы абсолютно точно будут затронуты лидерами двух стран", - отметила представитель администрации.

"Будут ли в итоге сделаны объявления о заключении пакета торговых обязательств, на самом деле полностью зависит от того, что готова сделать индийская сторона", - добавила ведущая брифинга.

"Мы при этом очень рады анонсировать целый ряд крупных коммерческих сделок, имеющих огромное значение, в нескольких ключевых секторах", - подчеркнула она.

Президент США с 24 по 25 февраля посетит с официальным визитом Индию. Ожидается, что американский лидер и первая леди США Меланья Трамп посетят Ахмадабад (крупнейший город родного для премьера Моди штата Гуджарат) и Нью-Дели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Трамп выступят на стадионе перед многотысячной аудиторией. Это будет первый визит Трампа в Индию.

Теги
СШАИндияТрамп, Дональд
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