Глава Европарламента заявил, что разочарован провальным саммитом ЕС по бюджету

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли разочарован тем, что лидерам стран - членов Евросоюза не удалось достичь соглашения по многолетнему бюджету сообщества на 2021-2027 годы. Об этом он заявил в пятницу в Брюсселе.

"Европарламент разочарован тем, что Евросовет не смог прийти к соглашению по многолетнему бюджетному плану и собственным ресурсам", - сказал Сассоли.

По его словам, "ЕС должен подкрепить амбиции союза достаточными средствами, если хочет оправдать ожидания европейских граждан". "Снижение наших амбиций может лишь негативно сказаться на многолетнем прогрессе и интеграции, - отметил он. - Я надеюсь, что предстоящие переговоры пойдут в лучшем направлении, чем те, которые мы наблюдали в течение последних часов. Наш союз и наши граждане заслуживают этого".

Ранее по итогам двухдневного экстренного саммита ЕС главы государств и правительств 27 стран - членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по многолетнему бюджету на 2021-2027 годы. Как заявил на итоговой пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель, переговоры были осложнены из-за образования бюджетной дыры в размере €60-75 млрд после выхода Великобритании из состава ЕС.