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Банк Wells Fargo согласился выплатить около $3 млрд из-за скандала

Банк обвиняют в том, что он в 2002-2016 годах в массовом порядке открывал счета для клиентов без их ведома, а также навязывал им услуги, в которых те не нуждались

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Американский банк Wells Fargo достиг договоренности с властями США, согласно которой он выплатит $3 млрд для урегулирования обвинений в масштабных нарушениях. Об этом говорится в заявлении финансового института, опубликованном в пятницу на его сайте.

Как следует из документа, речь идет о договоренности между банком, американским министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Американские власти согласились прекратить расследования в отношении банка в обмен на выплату им компенсации и штрафа. Вместе с тем отдельным сотрудникам Wells Fargo могут предъявить обвинения.

Как отмечается в заявлении банка, $500 млн из 3 млрд будут направлены в фонд, который будет контролировать Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Из него будут выплачивать компенсацию инвесторам, которым был нанесен ущерб из-за действий служащих Wells Fargo.

Власти США обвиняли сотрудников банка в том, что они в 2002-2016 годах в массовом порядке открывали счета для клиентов без их ведома, а также навязывали им услуги, в которых те не нуждались, чтобы получать премии за выполнение плана продаж.

В последние годы Wells Fargo не раз уличали в серьезных нарушениях. В декабре 2018 года банк выплатил $575 млн по требованию властей США. В апреле 2018 года федеральные регулирующие органы взыскали с банка $1 млрд за махинации на рынке автомобильных и ипотечных займов.

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