США разрешили импорт бразильской говядины

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. США сняли действовавший с 2017 года импорт свежей говядины из Бразилии. Об этом сообщила в пятницу министр сельского хозяйства, животноводства и продовольственного снабжения латиноамериканской республики Тереза Кристина Корреа да Коста Диас.

"Мы с нетерпением ждали этого известия уже некоторое время. Это свидетельство признания качества бразильского мяса столь важным американским рынком", - сказала министр на видеозаписи, размещенной в Twitter.

Импорт свежей бразильской говядины в США был запрещен в середине 2017 года после того, как в результате расследования Федеральной полиции Бразилии стало известно о незаконных махинациях производителей мяса с товаром и документацией в целях сбыта своей продукции с истекшим сроком годности. В коррупционную схему были вовлечены более 30 предприятий и ряд чиновников Минсельхоза. До введения Вашингтоном эмбарго на США приходилось порядка 5% бразильского экспорта данного вида продукта.