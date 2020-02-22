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Трутнев поручил создать нормативную базу для развития круизного туризма в ДФО и Арктике

В регионе планируется создать прозрачный механизм согласования прохождения и мест высадки для экспедиционных круизных судов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития, Ростуризм и Минвостокразвития разработают и внесут в правительство РФ план мероприятий по внесению изменений в законодательство, необходимых для развития круизного туризма на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России. Соответствующее поручение ведомствам дал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает в субботу пресс-служба аппарата полпреда.

"Обсуждалось создание прозрачного механизма согласования прохождения и мест высадки для экспедиционных круизных судов. Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития России, Ростуризму совместно с Минвостокразвития России разработать и представить в правительство РФ план мероприятий ("дорожную карту") по внесению изменений в законодательство в части осуществления круизного туризма в морских районах Дальнего Востока и Арктической зоне РФ на российских круизных судах и организации круизных программ российскими туристическими компаниями", - говорится в сообщении.

На пятом Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин поставил стратегическую цель: обеспечить гармонию между хозяйственной деятельностью, доступностью природы для людей, туризмом и сбережением экосистемы. Экспериментальной площадкой для этого определен весь Дальний Восток. Развитие экологического туризма в Дальневосточном федеральном округе предполагается при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияАрктика сегодняКамчатский крайДальний Восток
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