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Авиакомпания "Ангара" запустит в мае новый рейс по маршруту Иркутск - Чита - Хабаровск

Первый рейс запланирован на 19 мая

ТАСС, 22 февраля. Иркутская авиакомпания "Ангара" запускает новый рейс по маршруту Иркутск - Чита - Хабаровск, первый полет запланирован на 19 мая. Об этом сообщается в субботу на сайте правительство Забайкальского края.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил обеспечить доступность воздушных перевозок для жителей Дальнего Востока. Речь как о полетах в европейскую часть России, так и об авиаперевозках по территории Дальнего Востока.

"Авиакомпания "Ангара" начнет полеты по маршруту Иркутск - Чита - Хабаровск. Первый рейс запланирован на 19 мая. Авиарейсы будут выполняться по вторникам и субботам на самолете Ан-148-100Е", - информировали в пресс-службе регионального правительства.

Как говорится на официальном сайте авиакомпании, прямой перелет из Иркутска до Читы займет 1 час 40 минут. Время в пути из Читы в Хабаровск составит 2 часа 40 минут. Стоимость перелета из Иркутска в Хабаровск (с посадкой в Чите) порядка 10 тыс. рублей. Продажа авиабилетов на рейсы Иркутск - Чита, Чита - Хабаровск уже началась.

В этом году в перечень субсидируемых авиамаршрутов вошли пять региональных рейсов из Читы. Они связывают город с Благовещенском, Иркутском, Улан-Удэ, Красноярском и Братском. Авиакомпания "Ангара" - один из основных авиаперевозчиков на местных авиалиниях в Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, Сибири и Дальневосточному Федеральному округу, а также чартерные рейсы по России.

Теги
РоссияИркутская областьЗабайкальский крайДальний Восток
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