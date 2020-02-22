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Билеты на первые поезда Анапа - Керчь будут стоить меньше 500 рублей

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк считает, что новый маршрут будет востребованным среди туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Поездка на пригородном поезде, который с марта впервые начнет курсировать между Анапой и Керчью через Крымский мост, будет стоить менее 500 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Южной пригородной транспортной компании, которая выступает перевозчиком на маршруте.

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"Время в пути составит два часа. В пятницу и выходные дни пригородный будет ходить три раза в день, в остальные - дважды в день. Стоимость проезда составит около 470 рублей", - говорится в ответе компании на запрос ТАСС.

По данным пресс-службы, предприятие рассматривает вариант аренды подвижного состава. Планируется поставить на маршрут два рельсовых автобуса РА-2 отечественного производства. Это современные составы с комфортабельными салонами, которые оборудованы системами отопления и вентиляции, информационными табло, санитарными кабинами. Каждый рельсовый автобус включает три вагона общей вместимостью 590 мест.

"Железнодорожники ожидают, что новый маршрут будет крайне востребован с туристической точки зрения. Пассажиров ждут прекрасные виды из окон вагонов, в особенности тогда, когда состав будет проходить по Крымскому мосту", - отметили в пресс-службе. По маршруту следования электрички будут делать несколько остановок в населенных пунктах, что поможет улучшить транспортную доступность населения.

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк также выразил уверенность, что электрички окажутся востребованы. "Они сыграют очень хорошо в плане организации туров выходного дня. Не у всех есть машины и не все хотят ехать на машинах, поэтому именно эти пригородные поезда и дадут еще один, новый толчок развития для восточного побережья Крыма для туров выходного дня и вообще на высокий сезон", - сказал он ТАСС.

Пока единственной альтернативой для поездки между Керчью и Анапой является автомобильное сообщение. Согласно данным на сайте официального краснодарского перевозчика "Кубаньпассажирсервис", поездка на автобусе будет стоить менее 400 рублей. Время в пути займет от 1,5 до почти 4 часов. В справочной автовокзала Керчи агентству сообщили, что билет до Анапы стоит от 250 до 600 рублей, время в пути составляет около 3 часов.

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