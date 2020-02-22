Эксперты: рабочие места и улучшение экологии даст возрождение звероферм в России

КРАСНОЯРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Снижение НДС для российских производителей пушнины с 20% до 10%, предложение о котором поручил проработать президент РФ Владимир Путин, может стать одним из механизмов для улучшения ситуации в отрасли, оказавшейся в глубоком кризисе после 1990-х годов. Однако для полноценного возрождения зверохозяйств в России, в том числе на севере Сибири, нужна комплексная господдержка, считают опрошенные ТАСС эксперты.

К началу 1990-х годов в восточной части России насчитывалось 50 хозяйств, в которых разводились все виды пушных зверей - норка, соболь, песец и лисица. Сейчас, по данным Национальной ассоциации звероводов, меха в основном завозятся - ежегодный импорт из стран ЕС, к примеру, составляет 5-7 млн шкурок. Самостоятельно РФ производит около 1,5 млн. В конце 2019 года власти Калининградской области, где есть производители пушнины, обратились к Путину с просьбой рассмотреть возможность распространить сниженный до 10% НДС, действующий для сельхозпроизводителей, на звероводов с целью возражения и развития отрасли. Президент поручил проработать этот вопрос.

Комплексная программа развития

Как отметила в беседе с ТАСС исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова, предлагаемый калининградскими властями шаг даст толчок для развития отрасли, однако для кардинального изменения ситуации необходим системный подход. "Экономические условия, сложившиеся особенно после 2014 года, не позволяют продукции звероводства конкурировать на международном рынке. Дороговизна энергоносителей, постоянный рост цен на сырье и материалы, а также увеличение налоговой нагрузки не позволяют отрасли восстановиться в объемах 1990-х гг. <...> Необходимо на государственном уровне рассмотреть вопрос о возрождении отрасли звероводства с новой программой развития", - сказала она.

Такого же мнения придерживается и исполнительный директор племзверокомплекса (ПЗК) "Магистральный", где содержится второе по численности маточное поголовье соболя в России, Сергей Цыпленков. "Я думаю, [снижение ставки НДС] в чем-то упростит [ситуацию], но лишь немного", - сказал он ТАСС, пояснив, что из-за засилья китайского меха отрасль в целом находится в сложном положении. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), Китай является крупнейшим поставщиком меховых изделий в Россию - в 2019 году объем импорта составил 130 млн долларов.

Эксперты отмечают, что развитию звероводческих хозяйств в Сибири препятствует целый ряд факторов. Зубкова называет в их числе нехватку кормовых ресурсов, которые находятся далеко от звероферм, и большие затраты на организацию бизнеса. Также среди них эксперты отметили большой объем импорта мехов из Китая, низкие ввозные пошлины, серый импорт, демпинговые цены за счет низкого качества шкурок.

На алтайском ПЗК о том, что там раньше разводили норок, напоминают только два чучела. Норку на предприятии были вынуждены выбить в январе 2017 года именно из-за невостребованности. При этом, по словам Цыпленкова, предприятие уже получает господдержку - в 2019 году расходы "Магистрального" составили 36 млн рублей, завод получил 6,5 млн поддержки, и этот инструмент необходим в будущем отрасли в целом.

Как полагают собеседники, все эти проблемы решаемы, если у государства будет желание защитить свой рынок от недобросовестных конкурентов и поддержать отечественные производства. А это позволит решить ряд других вопросов, к примеру, обеспечения населения дополнительными рабочими местами.

Так, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Артур Гаюльский в разговоре с ТАСС отметил, что в случае воссоздания зверосовхозов на севере появятся новые рабочие места. Однако для этого необходима государственная поддержка - в советское время только на территории современного Эвенкийского муниципального района Красноярского края существовало порядка восьми звероферм и 14 зверосовхозов, но тогда они были планово убыточными предприятиями. "На одном зверосовхозе могли работать до 100 человек, не считая охотников и рыбаков, которые обеспечивали их рыбой и мясом", - сказал Гаюльский.

Опыт Якутии

В Якутии звероводы получают финансовую помощь из регионального бюджета. В 2019 году субсидия на покупку кормов для соболей и лисиц зверохозяйствам составила 18,3 млн рублей. В Министерстве сельского хозяйства Якутии сообщили ТАСС, что сейчас клеточным звероводством в республике занимаются шесть хозяйств. По данным на начало 2020 года, общая численность пушных зверей превысила 2,5 тыс. голов.

Одним из крупнейших звероводческих хозяйств в республике является Покровская звероферма в Хангаласском районе в 80 км от Якутска. В прошлом году туда из Иркутской области доставили 250 соболей, что было крупнейшим за последние годы завозом животных в Якутию. В Жиганский национальный эвенкийский район за полярным кругом завезли 50 серебристо-черных лисиц. В 2020 году власти планируют продолжать увеличивать племенное поголовье животных.

"Речь идет о завозе щенков серебристо-черных лисиц преимущественно в арктические районы республики, где есть хорошая кормовая база - рыба, дикие олени. Мы говорим о поставке порядка 1 тыс. щенков. Звероводством на Севере занимаются местные жители, это небольшие подсобные хозяйства. На Севере, где высок уровень безработицы, это дополнительный источник доходов для населения", - рассказал ТАСС руководитель отдела по развитию традиционных отраслей Севера Минсельхоза Якутии Иннокентий Баланов.

По словам соболеводов, первый приплод можно ожидать по истечении трех лет. Из них два года уйдет на то, чтобы самки созрели для вынашивания потомства, затем около девяти месяцев длится их беременность.

Утилизатор отходов

Некогда развитое клеточное звероводство было в соседнем с Якутией Красноярском крае. Там существовало одно из крупнейших российских хозяйств - племенной завод "Соболевский", созданный еще в 1929 году на базе кролиководческой фермы. Длительная работа позволила вывести зверей с высококачественным мехом разнообразного окраса. Сейчас "Соболевский" прекратил работу, как и зверосовхоз, работавший в советское время на полуострове Таймыр.

Один из ведущих российских исследователей пушной отрасли, профессор Красноярского государственного аграрного университета Николай Табаков уверен, что в регионе еще есть потенциал для возрождения пушного звероводства. В беседе с ТАСС он отметил, что, по данным Международной федерации торговли мехом, стоимость ежегодно потребляемых в России меховых изделий превышает 2,5 млрд долларов. Это огромный рынок.

По мнению Табакова, одну из проблем, связанную с кормовой базой, можно решить, если связать возрождение клеточного звероводства с защитой экологии. Сегодня любое пищевое производство имеет большое количество отходов - при забое крупного рогатого скота биологические отходы достигают до 35% от веса животного. Они отправляются на свалки, способствуя росту количества уличных животных и привлекая к населенным пунктам диких зверей. Возникает угроза вспышек заболеваний - как людей, так и животных, продуктами разложения загрязняется окружающая среда.

"На мой взгляд, вопрос охраны окружающей среды нужно рассматривать, с точки зрения восстановления пушного звероводства как утилизатора этих отходов. По такому пути пошли в Европе, где сейчас все пищевые отходы перерабатываются на корма для клеточных животных или для кошек и собак", - подчеркнул ученый. Табаков отмечает, что такой подход позволил европейским странам стать одними из мировых лидеров в производстве мехов. Небольшая Дания поставляет на мировой рынок до 12 млн шкурок в год, Нидерланды и Польша - до 5 млн, Финляндия - более 2 млн.

Один из ведущих зоологов в красноярской Арктике, главный научный сотрудник Объединенной дирекции заповедников Таймыра назвал в беседе с ТАСС идею возрождения на сибирском севере пушной отрасли интересной. При этом он отметил, что процесс должен быть тщательно продуман, поскольку, к примеру, приспособить под нужды отрасли переработку отходов добычи оленя в северных землях, которая проходит на обширной территории, что усложняет сбор отходов, будет достаточно трудно. В связи с этим, по его словам, программа развития отрасли требует серьезного экономического обоснования.