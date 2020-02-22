Дитрих заявил, что дорогу от Мурманска до Териберки должны целиком реконструировать

ТЕРИБЕРКА /Мурманская область/, 22 февраля. /ТАСС/. Дорога от Мурманска до популярного у туристов села Териберка должна быть реконструирована целиком, Министерство транспорта России поддерживает эту идею местных властей и готово финансировать ее реализацию, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих в субботу, проехав по этой дороге с губернатором области Андреем Чибисом.

"Мы поддерживаем решение о том, чтобы дорогу на Териберку реконструировать. <…> Наша цель - чтобы дорога была реконструирована по всей длине, мы будем к этой цели стремиться, и по мере того, как будут высвобождаться средства, по мере того, как будут выполняться работы первых этапов, мы будем добавлять деньги", - сказал Дитрих.

Он добавил, что торги на право проведения первого этапа реконструкции участка в 10 км уже состоялись. "Подрядная организация знает, понимает, какие объемы ей необходимо выполнить в этом году, и все по этому поводу готовятся к наступлению дорожного сезона", - отметил министр.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил, что дорога ремонтируется не по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а в рамках отдельных решений. По словам главы региона и министра транспорта, дорогу планируется отремонтировать в короткие сроки. Первый участок - уже в 2020 году.

Ранее власти региона сообщали о том, что бюджет области получит из федеральной казны около 1,6 млрд рублей на реконструкцию трассы до 2022 года. Всего, по оценкам местных властей, на реконструкцию всей дороги необходимо около 5,5 млрд рублей.

Село Териберка, известное по фильму Андрея Звягинцева "Левиафан", в последние годы стало популярным туристическим местом. Ежегодно его посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцы. При этом 40 км из 120 км пути от Мурманска до Териберки приходится преодолевать по грунтовой дороге.