На развитие аэропорта Мурманска за два года направят 1,7 млрд рублей

ТЕРИБЕРКА /Мурманская область/, 22 февраля. /ТАСС/. Федеральные власти направят на развитие аэропорта Мурманска в течение двух лет 1,7 млрд рублей, сообщил в субботу журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, находящийся в рабочей поездке в Мурманской области.

"У нас в планах целый ряд инвестиционных затрат в отношение федерального имущества мурманского аэропорта. Здесь у нас 850 млн рублей в следующем году и 850 млн рублей через год, направленные на то, чтобы, соответственно, провести работу по аэродромному имуществу", - сказал Дитрих.

Министр добавил, что Минтранс также рассматривает вопрос содействия в расширении возможностей взлетно-посадочной полосы аэропорта для приема самолетов большого класса. "Сейчас мы обсуждаем, как и говорили, вопрос о том, как можно было бы помочь подкрепить вопросы по развитию полосы для того, чтобы принимать большей пассажировместимости самолеты, - сказал он, отметив, что пока окончательного решения не принято. - Оно находится в стадии активного обсуждения. Мы с коллегами увязываем его также с теми инвестициями, которые частный инвестор будет готов вкладывать в развитие терминала. Поэтому мы продолжим эту дискуссию, и я думаю, что поищем решение".

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в этом году завершится благоустройство территории перед аэропортом, а в течение трех лет построен новый терминал. Пассажиропоток аэропорта Мурманска уже превысил 1 млн пассажиров в год, отметил он. "Активно и туристический поток, и деловые перевозки развиваются. И вот наша задача наш аэропорт Мурманск превратить в очень современный, не только с точки зрения приема судов крупных, а и с точки зрения удобства для пассажиров, поэтому эту работу мы ведем комплексно", - сказал он.