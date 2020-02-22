{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая до 5,6% из-за коронавируса

Воздействие на мировую экономику будет относительно небольшим, заявили в фонде

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение роста экономики Китая на 0,4 процентного пункта (п.п.) до 5,6%, а мировой - на 0,1 п.п. из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой фонда заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

"В январе мы прогнозировали повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в этом году. С тех пор 2019-nCoV - чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного масштаба - подорвала [экономическую] активность в Китае", - заявила она в Эр-Рияде, где собрались министры финансов и руководители центральных банков промышленно развитых и развивающихся стран (G20).

Однако, по ее словам, "воздействие на мировую экономику будет относительно небольшим и краткосрочным". "Согласно этому сценарию, рост в Китае в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 п.п. ниже, чем в январском прогнозе. Рост мировой экономики будет ниже на 0,1 п.п.", - подчеркнула она.

"Но мы также рассматриваем и более мрачные сценарии, при которых распространение вируса будет идти дольше и охватит больше регионов, в результате чего негативные последствия для роста также будут более продолжительными", - добавила Георгиева.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Экономисты прогнозируют дефицит товаров на Украине из-за коронавируса в Китае
Китайские товары могут заменить более дорогими из других стран, считает глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС