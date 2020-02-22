Экономисты прогнозируют дефицит товаров на Украине из-за коронавируса в Китае

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Перебои с поставками товаров из Китая на Украину, вызванные распространением коронавируса, могут привести к дефициту на украинском рынке и росту цен. Такое мнение высказал глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"Проблемы с поставками [товаров] уже начались как авиацией, так и морским путем", - сказал он украинскому изданию "Обозреватель".

Дорошенко обратил внимание на сокращение количества судов, которые идут на Украину, и на сложности с оформлением документации на них. "Уже был прецедент - судно, которое вышло из Китая уже после вспышки коронавируса и зашло в Черное море, не могли принять. Никто не понимает, куда его направить в Херсонский порт или Одесский", - отметил эксперт.

Он выразил предположение, что дальнейшее распространение заболевания приведет к серьезному сокращению поставок на Украину, в результате чего китайские товары могут и вовсе исчезнуть, а их заменят более дорогими из других стран. "ВОЗ прогнозирует, что коронавирусом заболеет 2/3 населения всех стран, а вакцина будет готова только через 18 месяцев. Соответственно, это может повлиять на поставки. И не только из Китая, а вообще из любой страны мира, с которой мы работаем. В этом случае может быть общее подорожание всего", - пояснил Дорошенко.

Аналогичные опасения высказал глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Украины Руслан Соболь. По его мнению, сложности с поставками китайских товаров скажутся на розничной торговле. "Просто продукция будет замещена другой, из Турции, Европы и других рынков. Но цены скакнут вверх", - полагает эксперт. Прежде всего это может коснуться текстиля, обуви, бытовой химии, бумаги, резины, пластмассы и каучука.

В то же время не все украинские эксперты настроены пессимистично. Так, член Экономического дискуссионного клуба Украины Олег Пендзин полагает, что серьезного дефицита китайской продукции в ближайшее время не предвидится. "Коронавирус не передается через посылки. Он передается воздушно-капельным путем. Поэтому никаких ограничений в связи с пересылкой посылок и товаров из Китая не будет", - сказал он. Единственной проблемой, полагает аналитик, может быть "сокращение производства в самом Китае". "На данный момент там закрылись многие компании и предприятия", - добавил Пендзин.