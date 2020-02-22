Правительство предложило допустить ТПП к программам поддержки малого бизнеса

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который призван допустить территориальные торгово-промышленные палаты (ТПП) к программам поддержки малого и среднего предпринимательства. Паспорт законопроекта №906748-7 опубликован в субботу в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

"Положениями законопроекта торгово-промышленные палаты наделяются правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", что позволит им участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства", - говорится в пояснительной записке к законодательной инициативе.

Уточняется, что законопроект соответствует целям как государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" от 15 апреля 2014 года, так и национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его принятие, как отмечается в записке, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, не повлияет на достижение целей государственных программ и не потребует увеличения расходов из федерального бюджета.

В настоящее время территориальные торгово-промышленные палаты оказывают широкий спектр услуг для бизнеса - юридические услуги, разработка бизнес-планов и сопровождение инвестиционных проектов, информационное обслуживание и консультирование, маркетинговые услуги, содействие в организации электронных торгов, выставочно-ярмарочная деятельность, деловое образование и подготовка кадров.