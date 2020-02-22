{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство предложило допустить ТПП к программам поддержки малого бизнеса

Согласно пояснительной записке, законопроект не повлечет негативных социально-экономических последствий

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который призван допустить территориальные торгово-промышленные палаты (ТПП) к программам поддержки малого и среднего предпринимательства. Паспорт законопроекта №906748-7 опубликован в субботу в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

"Положениями законопроекта торгово-промышленные палаты наделяются правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", что позволит им участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства", - говорится в пояснительной записке к законодательной инициативе.

Уточняется, что законопроект соответствует целям как государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" от 15 апреля 2014 года, так и национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его принятие, как отмечается в записке, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, не повлияет на достижение целей государственных программ и не потребует увеличения расходов из федерального бюджета.

В настоящее время территориальные торгово-промышленные палаты оказывают широкий спектр услуг для бизнеса - юридические услуги, разработка бизнес-планов и сопровождение инвестиционных проектов, информационное обслуживание и консультирование, маркетинговые услуги, содействие в организации электронных торгов, выставочно-ярмарочная деятельность, деловое образование и подготовка кадров.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Saudi Aramco начнет разработку крупнейшего в стране месторождения газа
Компания приступит к разработке в 2024 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС