Арбитражный суд рассмотрит кассацию ФАС против нефтетрейдеров 26 марта

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа рассмотрит 26 марта кассацию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России на решение Девятого арбитражного апелляционного суда, который в декабре 2019 года отклонил жалобу ведомства на решение суда первой инстанции, признавшего незаконным возбуждение дела против нефтетрейдеров. Об этом говорится в электронной картотеке дел суда.

"Судебное заседание арбитражного суда по рассмотрению кассационных жалоб назначить на 26 марта 2020 года", - говорится в определении суда.

В начале 2019 года ФАС возбудила дело против трейдеров "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл". По версии антимонопольной службы, компании заключали между собой фиктивные сделки, что могло привести к росту цен на нефтепродукты. Однако Арбитражный суд Москвы признал возбуждение дела незаконным, отметив, что ФАС "вышла за пределы полномочий, применив состав антимонопольных правонарушений, устанавливающий ответственность к участникам торгов, проводимых в другом порядке и форме". Суд также учел, что контроль за соблюдением правил участниками при проведении организованных торгов осуществляет Банк России, а не ФАС.

Ведомство это решение обжаловало, но в декабре Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу антимонопольной службы. В начале февраля начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев сообщил о подаче кассации на решение суда.