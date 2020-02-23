СМИ: Британия намерена избежать проверок товаров, пересекающих Ирландское море

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Британские переговорщики получили задание разработать планы по обходу проверки товаров, пересекающих Ирландское море, вопреки положениям соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС, достигнутого в прошлом году между Лондоном и Брюсселем. Об этом пишет в воскресенье газета The Sunday Times.

По информации издания, цель ведущейся в секретном режиме работы - усилить британскую позицию на торговых переговорах с ЕС, которые должны стартовать в начале марта. Как сообщил изданию высокопоставленный источник в британском правительстве, именно этим объясняется недавно произведенная замена генерального прокурора Англии и Уэльса - на смену Джеффри Коксу пришла бывший заместитель министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС Сью-Эллен Бравермен.

В статье говорится о том, что Кокс выступал против такой трактовки существующего соглашения с ЕС, при которой проверки товаров, направляющихся в Северную Ирландию с территории остальной Великобритании, можно избежать. Именно генеральный прокурор дает правовое заключение по подобным вопросам, и правительство должно следовать этим рекомендациям.

Как ожидается, кабинет министров обсудит эти планы на заседании 25 февраля, а опубликованы они будут 27 февраля. Переговоры с ЕС должны начаться 2-3 марта, но существуют опасения, что могут быстро застопориться из-за несовпадения позиций сторон. Если соглашение о свободной торговле не будет заключено до конца года, а переговорный период не будет продлен, Великобритании и ЕС придется начать торговать по правилам ВТО, что среди прочего означает возвращение многочисленных таможенных тарифов.

Соединенное Королевство покинуло Евросоюз 31 января, после чего начался переходный период, во время которого отношения европейского сообщества и Великобритании не претерпят практически никаких изменений. Данный этап должен завершиться 31 декабря, и продлевать его в Лондоне не собираются, несмотря на предупреждения о том, что остающегося до конца года времени может не хватить для завершения переговоров.