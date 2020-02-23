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Распространение коронавируса нового типа

Глава МВФ предупредила о долгосрочных последствиях коронавируса для мировой экономики

Кристалина Георгиева также отметила, что обострение торговых отношений США и Китая срезало 0,6% мирового ВВП

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает целесообразным готовиться к неблагоприятному сценарию развития событий и не ожидать скорой ликвидации последствий нового коронавируса для мировой экономики. Как сообщила пресс-служба организации, с таким предостережением Георгиева выступила в воскресенье перед участниками встречи министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" (G20) в Саудовской Аравии.

Глава МВФ напомнила о том, что фонд в январе прогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем. "Прогнозируемое экономическое восстановление, однако, носит хрупкий характер и зависит от нормализации условий в странах с находящимися под воздействием стресса и неэффективными экономиками", - продолжила Георгиева, назвав коронавирус (2019-nCoV) "прежде всего человеческой трагедией, имеющей негативное воздействие на экономику".

"Я докладывала G20, что даже в случае быстрого купирования вируса это скажется на [экономическом] росте в мире и Китае. Естественно, мы все надеемся на резкое и быстрое восстановление, однако, учитывая нынешнюю неопределенность, гораздо более мудрым решением стала бы подготовка к наименее благоприятным сценариям", - отметила глава МВФ, упомянув опасность расширения масштабов вспышки заболевания, вызываемого 2019-nCoV.

Георгиева назвала ключевые направления консолидации усилий Группы двадцати в деле противодействия распространению коронавируса. В первую очередь она предложила помощь МВФ за счет средств, предназначенных для ликвидации последствий крупных катастроф. "Несмотря на первую фазу [договоренности США и Китая об урегулировании торговых споров], обострение торговых отношений срезало 0,6% мирового ВВП. Ключевое значение теперь имеет переход от торгового перемирия к торговому миру", - сказала Георгиева, подчеркнув важность площадки G20 для обеспечения стабильности мировой экономики.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2442 летальных исхода, выздоровели почти 22,9 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса приближается к 77 тысячам.

Теги
КитайГеоргиева, КристалинаРаспространение коронавируса нового типа
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