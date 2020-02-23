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КБР планирует открыть авиарейсы в Симферополь, Сочи и Краснодар

В регионе также прорабатывают вопрос открытия дополнительных рейсов в Москву

НАЛЬЧИК, 23 февраля. /ТАСС/. Аэропорт в Кабардино-Балкарии (КБР) планирует открыть региональные рейсы из Нальчика в Краснодар, Сочи и Симферополь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Планируются региональные рейсы в Краснодар, Сочи и Симферополь. Кроме того, прорабатывается вопрос об открытии дополнительных рейсов в Москву и увеличение частоты рейсов в Санкт-Петербург", - рассказали в аэропорту.

Там же отметили, что в ближайшей перспективе основной задачей аэропорта является реконструкция аэровокзального комплекса и ВПП.

Как рассказали в пресс-службе, в текущем году руководство аэропорта рассчитывает увеличить число пассажиров на 85%. "По итогам 2019 года в аэропорту Нальчик перевезено 118 429 человек. По внутренним - 114 857 человек, по международным - 3572 человек. По итогам 2020 года аэропорт Нальчик прогнозирует пассажиропоток в 220 000 человек", - сообщили в пресс-службе.

В 2019 году рейсы по внутренним направлениям выполнялись в Москву и Санкт-Петербург авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Нордавиа". Рейсы в Шереметьево выполнялись ежедневно на воздушных судах Airbus A320 и Boeing 737-800. Рейсы авиакомпании "Нордавиа" выполнялись в осенне-зимний период, в летней навигации по производственным причинам рейсов не было в Санкт-Петербург.

С октября 2019 года в КБР вернулась авиакомпания-лоукостер "Победа" по направлениям Внуково (на ежедневной основе) и Пулково (три раза в неделю). С приходом лоукостера в Нальчик в разы снизилась ценовая политика на билеты, а также увеличился пассажиропоток, рассказали в аэропорту.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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