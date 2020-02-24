Торговая неделя на бирже Гонконга началась со снижения котировок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 февраля. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась со снижения котировок акций на фоне опасений относительно масштабов экономических потерь из-за вспышки заболевания, вызванного коронавирусом. Индекс Hang Seng в момент открытия операций сократился на 203 пункта (на 0,75%) - до значения 27105, свидетельствуют данные этой площадки.

Вслед за этим снижение достигло 1,38%. Отрицательной динамикой охвачены 46 из 50 ключевых "голубых фишек", входящих в структуру индекса.

Потери несут держатели активов, связанных с сырьевым сектором, транспортом, игорным бизнесом, финансами, страхованием. На 3,85% подешевели акции китайского нефтяного гиганта Petrochina на фоне снижения мировых цен на нефть. На 3,5% ухудшились позиции оператора казино в Макао MGM China.

Серьезное давление на рынок по-прежнему оказывает вспышка заболевания из-за коронавирусной инфекции в Китае, которая стала все больше распространяться на другие страны. "Инвесторы опасаются, что это может подорвать глобальный экономический рост", - отметил гонконгский финансовый аналитик Френсис Лунь.