Россия нацелена на сотрудничество в модернизации морского транспорта Кубы

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Представители транспортных ведомств России и Кубы в ходе работы III Заседания смешанной комиссии по морскому транспорту обсудили участие российских компаний в модернизации портов острова, передает корреспондент ТАСС.

В работе комиссии приняли участие заместитель директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ Андрей Козлов, генеральный директор морской администрации Республики Куба Хосе Хокин Прадо Фалеро и торговый представитель РФ на Кубе Александр Богатырь. "Работа продолжается по всем направлениям, это достаточно долгий процесс, как с технической точки зрения, так и с финансовой. Но заинтересованность в реализации проектов есть с обеих сторон, - отметил Колзов в беседе с ТАСС. - В области морского транспорта можно выделить три основных направления работы: модернизация портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности мореплавания и обновление флота. В нашей группе в этот приезд много представителей судостроительных структур".

По словам представителя Минтранса РФ, основные сложности в ускорении реализации проектов заключаются в различиях подходов. "Имеются определенные сложности в финансовых подходах государства: в России есть частные инвесторы, которые вкладываются в бизнес, на Кубе пока этого нет. Многие вопросы упираются в детали финансирования, вопрос непростой", - добавил Колзов.

Он подчеркнул, что санкции не создают препятствий для сотрудничества в транспортной сфере и "никак не влияют на него".

Как сообщили ТАСС в торговом представительстве РФ на острове, темами обсуждения представителей транспортных ведомств стали также обучение кубинских специалистов в профильных российских вузах и возможности поставки российских судов различного вида на Кубу.