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Цена на золото обновила максимум

Стоимость золота выросла на 2,5%
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© AP Photo

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов.

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В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $1690,2 за тройскую унцию. Максимально цена поднималась до $1691,7.

Мартовские контракты на серебро подорожали на 1,7% - до $18,84 за унцию.

19 февраля стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года. Отмечалось, что драгоценные металлы дорожают на опасениях инвесторов, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на мировую экономику.

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