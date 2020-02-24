Цена на золото обновила максимум

И что лучше — купить слиток или открыть счет?

Драгоценные металлы: инвестировать или нет? И что лучше — купить слиток или открыть счет?

В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $1690,2 за тройскую унцию. Максимально цена поднималась до $1691,7.

Мартовские контракты на серебро подорожали на 1,7% - до $18,84 за унцию.

19 февраля стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года. Отмечалось, что драгоценные металлы дорожают на опасениях инвесторов, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на мировую экономику.