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Sony представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

Новинка оснащена усовершенствованной камерой с тремя объективами, начало продаж запланировано на весну 2020 года
' Sony Xperia/YouTube'

ТАСС, 24 февраля. Японская корпорация Sony презентовала телефон Xperia 1 II - свой первый смартфон, поддерживающий стандарт связи пятого поколения (5G).

"Xperia 1 II создан для скорости. Эта модель - прекрасное сочетание технологий Sony и 5G", - сказал президент Sony Mobile Communications Inc. Мицуя Кишида на презентации, трансляция которой велась на официальном канале компании в YouTube.

Sony и специализирующаяся на производстве оптики немецкая компания ZEISS договорились расширить сотрудничество, поэтому новинка оснащена усовершенствованной камерой с тремя объективами, откалиброванными специально для Xperia 1 II. Антибликовое покрытие T* (T-Star) позволит максимально повысить качество изображений.

По словам президента Sony Mobile Communications Inc., новинка сможет удовлетворить требования прежде всего фотографов. Это первый в мире смартфон, способный совершать непрерывную съемку со скоростью 20 кадров в секунду в режиме следящего автофокуса и экспозиции (AF/AE). Xperia 1 II также непрерывно рассчитывает автофокус и автоэкспозицию с частотой до 60 раз в секунду. Новые алгоритмы точности и производительности автофокуса позволят делать четкие фотографии даже движущихся объектов.

"Автофокус в реальном времени позволит фотографировать не только людей, но и животных, а с мощностью и скоростью 5G вы сможете делиться в социальных сетях снимками счастливых моментов вашей жизни намного быстрее и легче", - отметил Мицуя Кишида.

Дисплей и звук

Xperia 1 II будет иметь 6,5-дюймовый OLED-дисплей 4K HDR CinemaWide с кинематографическим соотношением сторон 21:9 и поддерживать технологию подавления размытия в движении. Она уменьшает задержку между кадрами, тем самым повышая четкость изображения.

Смартфон имеет полноценные фронтальные стереодинамики со звуком Dolby Atmos (технология была создана совместно со специалистами Sony Pictures Entertainment) и поддерживает формат 360 Reality Audio. Музыку, созданную в этом формате, можно будет прослушивать с помощью сервиса Tidal.

О Sony Xperia Pro и Xperia 10 II

Еще две новинки от Sony - Xperia Pro и Xperia 10 II. Xperia Pro имеет такие же характеристики, что и Xperia 1 II, а модель Xperia 10 II будет оснащена тремя модулями камеры и шестидюймовым OLED экраном с разрешением Full HD+. Помимо этого, корпус модели будет водонепроницаемым.

Начало продаж новой модели Xperia 1 II запланировано на весну 2020 года. Информации об ориентировочной цене смартфона пока нет.

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