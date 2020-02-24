Dow Jones потерял более 800 пунктов на фоне распространения нового коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones рухнул при открытии торгов в понедельник более чем на 800 пунктов из-за опасений, связанных с распространением коронавируса нового типа. Соответствующая информация опубликована на сайте фондовой биржи Нью-Йорка.

Так, по состоянию на 10:00 по времени Восточного побережья США (18:00 мск) Dow Jones потерял 812,77 пункта (2,80%) и находится на отметке 28179,64. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, также снизился - на 88,36 (2,65%), до отметки 3249,39. Индекс электронной биржи NASDAQ обвалился на 270,27 (2,82%), до уровня 9306,32.

Телекомпания CNN отмечает, что падение американских биржевых индексов связано в первую очередь с распространением нового коронавируса (2019-nCoV). По ее данным, все больше компаний на рынке опасаются не достичь запланированного уровня прибыли. "Темп роста числа инфицированных и жертв на территории Китая несколько снизился, однако основные опасения вызывает распространение [вируса] в остальном мире", - приводит CNN слова представителя Deutsche Bank Джима Рейда.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 32 странах, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.