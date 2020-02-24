Китайский бренд Honor провел презентацию своей техники в онлайн-формате

ТАСС, 24 февраля. Бренд смартфонов китайской компании Huawei Technologies Honor анонсировал свою продукцию в онлайн-презентации, которая транслировалась в понедельник на официальном канале в YouTube.

Среди новинок были представлены портативные компьютеры следующего поколения MagicBook 14 и 15; поддерживающие стандарт связи пятого поколения (5G) смартфоны Honor 9X Pro и Honor View 30 Pro на процессоре Kirin 990, беспроводные наушники Honor Magic Earbuds, а также специальная версия наручных часов Honor MagicWatch 2.

В ходе трансляции также была объявлена стартовая цена на эти новинки.

Ранее организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) - Ассоциация GSMA - сообщил, что проведение одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии отменено из-за вспышки нового коронавируса. Выставка должна была пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне. В связи с этим несколько компаний, включая японскую Sony, провели презентации своих товаров в формате онлайн-трансляций.