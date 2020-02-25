Министр нефти Ирана примет участие в мартовской встрече ОПЕК+, несмотря на коронавирус

ТЕГЕРАН, 25 февраля. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане примет участие в будущей министерской встрече ОПЕК+ в марте, несмотря на ограничение авиасообщения со страной в связи с коронавирусом. Об этом член правительства заявил в понедельник.

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"Я приму участие в этой встрече и полечу авиакомпанией Iran Air", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, не станет ли ограничение авиасообщения с Ираном в связи с распространением коронавируса препятствием для поездки министра на встречу ОПЕК+. Слова Зангане приводит агентство Shana.

Он также добавил, что "вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, стала основной причиной колебаний цен на нефть". "В результате экономическая активность Китая снизилась, после чего спрос на углеводороды начал падать", - добавил министр.

На начало марта запланирована очередная министерская встреча ОПЕК+, на которой будет рассматриваться будущее сделки по сокращению добычи, а также возможные меры по балансировке рынка нефти из-за ситуации с коронавирусом.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране коронавирусом составляет около 60, при этом было зафиксировано 12 летальных исходов.

На фоне сообщений о коронавирусе Армения, Турция и Пакистан временно перекрыли границу с Ираном, а Таджикистан, Грузия, Афганистан приостановили авиасообщение с исламской республикой. Кроме того, Ирак прекратил выдавать туристические визы иранцам, а Азербайджан призвал своих граждан к осторожности при посещении Ирана.