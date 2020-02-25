Reuters: США могут ограничить продажу чипов для Huawei, несмотря на заверения Трампа

ТАСС, 25 февраля. Власти США продолжают рассматривать возможность введения ограничений на продажу компьютерных чипов для компании Huawei, несмотря на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что американским компаниям нельзя запрещать продавать технологии. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, в четверг, 20 февраля, в Вашингтоне прошло межведомственное совещание, на котором обсуждались вопросы национальной безопасности и экспорта в КНР, в том числе возможность введения ограничений на продажу чипов Huawei. При этом вопрос о потенциальном запрете на поставки в Китай авиадвигателей, о котором ранее сообщали СМИ, был снят с повестки, отметили источники агентства.

19 февраля Трамп в беседе с журналистами заявил, что обеспокоен проблемами национальной безопасности, но считает, что компании из США должны иметь возможность продавать технологии за границу, в том числе связанные с компьютерными чипами. Незадолго до этого президент написал на своей странице в Twitter о желании продавать Китаю американские реактивные двигатели.

17 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США рассматривает возможность введения торговых ограничений, чтобы затруднить получение китайской компанией Huawei компьютерных чипов. Издание также проинформировало о предполагаемом введение запрета на дальнейшие поставки в Китай авиадвигателей, произведенных франко-американской компанией CFM International. Газета отмечала, что Трампа на тот момент еще не ознакомили с предложениями.