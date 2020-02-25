{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Работа по привлечению инвесторов из Китая в ОЭЗ на Байкале возобновится после карантина

В АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" также сообщили, что к проектам в Особой экономической зоне есть интерес и у компаний из Республики Корея
Описание
© Павел Смертин/ТАСС

ТАСС, 25 февраля. Привлечение инвесторов из Китая в проекты в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии возобновится после снятия ограничений из-за нового коронавируса, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (АПИ) Леонид Петухов.

ОЭЗ "Байкальская гавань" создана в 2007 году, там было зарегистрировано 12 резидентов, но ни один из них фактически так и не приступил к работе. В июне 2017 года Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике, началось расторжение договоров со всеми резидентами из-за невыполнения условий инвестсоглашений и поиск новых инвесторов. В прошлом году вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил АНО АПИ подключиться к поиску инвесторов и подчеркнул, что в работе по этому направлению нужен "системный инвестор", необходимо не просто строить гостиницы - надо привлекать инвесторов, "которые могут обеспечить кластерное развитие".

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Интерес [к ОЭЗ со стороны потенциальных инвесторов] есть. Очень много китайских инвесторов. Но у нас по всей Азии сейчас в связи с ситуацией с коронавирусом есть "стоп" по всем направлениям - сейчас даже нельзя пересекать границу [Китая]. Как только карантин снимут, мы сразу этот проект опять возобновим", - сказал Петухов.

Он также отметил, что из-за неудачного опыта одних китайских бизнесменов в "Байкальской гавани" приходится переубеждать других предпринимателей. "Мы знаем историю, что есть китайские инвесторы, которые приходили в "Байкальскую гавань", где-то сами уходили, где-то их обманывали, поэтому нам приходится их переубеждать", - сказал Петухов.

По словам гендиректора АПИ, интерес к ОЭЗ есть и у компаний из Республики Корея. "Прежде всего со стороны южных корейцев, которые почему-то считают, что эта зона возле Байкала является их исторической родиной. У нас есть пара инвесторов из этой страны", - сказал Петухов.

О китайских инвесторах

Как рассказал во вторник ТАСС гендиректор АО "ОЭЗ "Байкальская гавань" Алексей Тогошиев, в прежнем "пуле" резидентов (числившимися таковыми до передачи управления ОЭЗ Бурятии и последующего расторжения договоров) действительно были российские компании, среди учредителей которых значились граждане КНР. "Свое многолетнее бездействие они объясняли отсутствием условий для приобретения в собственность выделенных земельных участков еще до начала проектирования и строительства", - сказал он.

Тогошиев напомнил, что ОЭЗ находится в пределах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, оборот земель здесь ограничен долгосрочной, вплоть до 2056 года, арендой с правом строительства капитальных объектов, которые и становятся объектами собственности. "[Для] тех же российских и южнокорейских инвесторов, в отличие от предпринимателей из Китая, данное обстоятельство не стало препятствием", - отметил гендиректор АО "ОЭЗ "Байкальская гавань".

"Байкальская гавань"

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" расположена в 110 км от Улан-Удэ. Она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск".

По данным правительства Бурятии, в настоящее время в проект привлечены три новых резидента. Из них два с южнокорейским капиталом: компания "Байкал Скай" с инвестициями 164 млн рублей для проекта на участке "Турка" и компания "ГЕО РБК" с инвестициями более 4 млрд рублей для проекта на участке "Пески". Третий резидент, с которым подписано соглашение, - российская компания Green Flow ("Грин флоу"), имеющая опыт работы в "Роза хутор" (Сочи), с инвестициями 871 млн рублей: на участке "Турка" этот инвестор из Москвы планирует построить четырехзвездочный отель. Работы начнутся во втором квартале 2020 года, запустить отель с термальным СПА-комплексом планируется в третьем квартале 2021 года.

В 2018 году власти Бурятии подали заявку на расширение ОЭЗ на популярную у фрирайдеров гору Мамай и части прибрежной зоны озера Байкал в Кабанском районе республики: там иркутская компания "Хрустальный" готова построить горнолыжный курорт за 2,5 млрд рублей.

В январе 2020 года стало известно, что согласование Минэкономразвития России получено, теперь решается вопрос о статусе леса на участке, власти Бурятии ведут работу с Минприроды РФ. Инвестор уже подготовил мастер-план и проектно-сметную документацию для строительства будущего горнолыжного курорта, который включит горнолыжную трассу в предгорье, а также комплекс с береговой линией Байкала с отелями на берегу и придорожным кластером в районе федеральной трассы.

Ранее глава республики Алексей Цыденов заявлял, что "дикий" массовый туризм на Байкале необходимо минимизировать для сохранения экологии, и в развитии туризма на Байкале приоритет сейчас отдается проектам, рассчитанным на организованный, элитный туризм с платежеспособными гостями.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияКитайРеспублика КореяЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Торги на Токийской фондовой бирже открылись обвалом вслед за падением в США
За первые 15 минут торгов Nikkei рухнул на 3,56%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС