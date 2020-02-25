Работа по привлечению инвесторов из Китая в ОЭЗ на Байкале возобновится после карантина

ОЭЗ "Байкальская гавань" создана в 2007 году, там было зарегистрировано 12 резидентов, но ни один из них фактически так и не приступил к работе. В июне 2017 года Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике, началось расторжение договоров со всеми резидентами из-за невыполнения условий инвестсоглашений и поиск новых инвесторов. В прошлом году вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил АНО АПИ подключиться к поиску инвесторов и подчеркнул, что в работе по этому направлению нужен "системный инвестор", необходимо не просто строить гостиницы - надо привлекать инвесторов, "которые могут обеспечить кластерное развитие".

ТАСС, 25 февраля. Привлечение инвесторов из Китая в проекты в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии возобновится после снятия ограничений из-за нового коронавируса, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (АПИ) Леонид Петухов.

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"Интерес [к ОЭЗ со стороны потенциальных инвесторов] есть. Очень много китайских инвесторов. Но у нас по всей Азии сейчас в связи с ситуацией с коронавирусом есть "стоп" по всем направлениям - сейчас даже нельзя пересекать границу [Китая]. Как только карантин снимут, мы сразу этот проект опять возобновим", - сказал Петухов.

Он также отметил, что из-за неудачного опыта одних китайских бизнесменов в "Байкальской гавани" приходится переубеждать других предпринимателей. "Мы знаем историю, что есть китайские инвесторы, которые приходили в "Байкальскую гавань", где-то сами уходили, где-то их обманывали, поэтому нам приходится их переубеждать", - сказал Петухов.

По словам гендиректора АПИ, интерес к ОЭЗ есть и у компаний из Республики Корея. "Прежде всего со стороны южных корейцев, которые почему-то считают, что эта зона возле Байкала является их исторической родиной. У нас есть пара инвесторов из этой страны", - сказал Петухов.

О китайских инвесторах

Как рассказал во вторник ТАСС гендиректор АО "ОЭЗ "Байкальская гавань" Алексей Тогошиев, в прежнем "пуле" резидентов (числившимися таковыми до передачи управления ОЭЗ Бурятии и последующего расторжения договоров) действительно были российские компании, среди учредителей которых значились граждане КНР. "Свое многолетнее бездействие они объясняли отсутствием условий для приобретения в собственность выделенных земельных участков еще до начала проектирования и строительства", - сказал он.

Тогошиев напомнил, что ОЭЗ находится в пределах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, оборот земель здесь ограничен долгосрочной, вплоть до 2056 года, арендой с правом строительства капитальных объектов, которые и становятся объектами собственности. "[Для] тех же российских и южнокорейских инвесторов, в отличие от предпринимателей из Китая, данное обстоятельство не стало препятствием", - отметил гендиректор АО "ОЭЗ "Байкальская гавань".

"Байкальская гавань"

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" расположена в 110 км от Улан-Удэ. Она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск".

По данным правительства Бурятии, в настоящее время в проект привлечены три новых резидента. Из них два с южнокорейским капиталом: компания "Байкал Скай" с инвестициями 164 млн рублей для проекта на участке "Турка" и компания "ГЕО РБК" с инвестициями более 4 млрд рублей для проекта на участке "Пески". Третий резидент, с которым подписано соглашение, - российская компания Green Flow ("Грин флоу"), имеющая опыт работы в "Роза хутор" (Сочи), с инвестициями 871 млн рублей: на участке "Турка" этот инвестор из Москвы планирует построить четырехзвездочный отель. Работы начнутся во втором квартале 2020 года, запустить отель с термальным СПА-комплексом планируется в третьем квартале 2021 года.

В 2018 году власти Бурятии подали заявку на расширение ОЭЗ на популярную у фрирайдеров гору Мамай и части прибрежной зоны озера Байкал в Кабанском районе республики: там иркутская компания "Хрустальный" готова построить горнолыжный курорт за 2,5 млрд рублей.

В январе 2020 года стало известно, что согласование Минэкономразвития России получено, теперь решается вопрос о статусе леса на участке, власти Бурятии ведут работу с Минприроды РФ. Инвестор уже подготовил мастер-план и проектно-сметную документацию для строительства будущего горнолыжного курорта, который включит горнолыжную трассу в предгорье, а также комплекс с береговой линией Байкала с отелями на берегу и придорожным кластером в районе федеральной трассы.

Ранее глава республики Алексей Цыденов заявлял, что "дикий" массовый туризм на Байкале необходимо минимизировать для сохранения экологии, и в развитии туризма на Байкале приоритет сейчас отдается проектам, рассчитанным на организованный, элитный туризм с платежеспособными гостями.