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Паводок в Иркутской области

Число потенциальных резидентов ТОР в пострадавшем от паводка иркутском Тулуне достигло 20

Среди них завод стеклокомпозитов, производство домокомплектов, кондитерских изделий и другие проекты

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Число потенциальных резидентов территории опережающего развития (ТОР) в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области увеличилось с восьми до 20. Утверждение правительством РФ расширенного перечня видов экономической деятельности для тулунской ТОР дает бизнесу больше возможностей и повышает его интерес к моногороду, сообщил во вторник ТАСС начальник управления государственного регулирования экономики Минэкономразвития региона Сергей Какаулин.

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Заявку на создание ТОР в Тулуне власти Иркутской области подали в июле 2019 года, в октябре они сообщили, что есть восемь потенциальных резидентов ТОР, с которыми ведутся переговоры. Постановление правительства РФ о создании территории опережающего развития в Тулуне, которая поможет восстановить экономику муниципалитета, было подписано 16 декабря 2019 года, в нем определено 45 видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим. Например, для ТОР в городе Черемхово их установлено 15, в Саянске - 12, в Усолье-Сибирском - 21.

"Разговор ведем с 20 компаниями - потенциальными резидентами. Когда подавали заявку [на создание ТОР], было порядка восьми-девяти претендентов. Те предприниматели, которые [до паводка] планировали свои инвестиционные проекты реализовывать в зоне затопления, сегодня их там не могут реализовывать (из-за вывода территории из хозяйственного оборота), поэтому они сейчас пересматривают свои бизнес-модели на предмет дислокации на иных площадках на территории Тулуна. У них появляются новые возможности, так как для ТОР утверждено беспрецедентное количество видов экономической деятельности", - сказал Какаулин.

В частности, в этот перечень, по его словам, включены такие виды деятельности, как передача пара, воды, сбор и обработка сточных вод, поэтому резидентами ТОР могут стать управляющие компании, которые возьмут на обслуживание строящееся жилье для пострадавших от паводка граждан.

Как пояснил Какаулин, резидент ТОР должен вложить в свой проект минимум 2,5 млн рублей и трудоустроить в течение года 10 человек, если речь идет о новом предприятии, зарегистрированном после создания ТОР. Компания, которая уже работала до создания ТОР, став резидентом, должна принять на работу столько же сотрудников, сколько у нее работало в последние три года согласно среднесписочной численности. Инвесторы, которые будут реализовывать проекты в статусе резидентов и создавать рабочие места, получат льготы и преференции. Сейчас власти разъясняют предпринимателям условия работы в ТОР, какую помощь можно получить, чтобы обеспечить минимальный объем инвестиций в проект, и как подготовить пакет документов.

Будущий резидент может воспользоваться мерами государственной поддержки при открытии производства, в частности, получить льготный заем под 0% годовых от Фонда развития моногородов. Таким видом помощи на данный момент в Тулуне воспользовался один предприниматель, который получил 7,5 млн рублей на открытие пункта шиномонтажа, но его проект не претендует на вхождение в ТОР.

Проекты инвесторов

Правительство Иркутской области 21 февраля одобрило заявку первого инвестора - компании "Кедр", претендующего на статус резидента ТОР. Он планирует создать на базе действующего предприятия по переработке дикоросов и консервированию овощей и фруктов производство продукции из кедрового ореха. Вложения составят 17,9 млн рублей, будет создано 10 рабочих мест. В ближайшее время Минэкономразвития Иркутской области заключит соглашение с предприятием и направит сведения в Минэкономразвития РФ для включения компании в федеральный реестр резидентов ТОР.

"На очереди у нас в высокой степени [готовности к подаче заявки] еще один потенциальный резидент. Мы надеемся, что в течение месяца-двух появятся кандидаты, с которыми можно будет в практической плоскости подготавливать бизнес-проекты и выносить их на обсуждение и присваивать им статус резидентов. Процесс пошел, хотя он и не быстрый, но глаз горящих много", - сказал Какаулин.

В числе проектов, которые могут быть реализованы в ТОР, - завод стеклокомпозитов, его планируется создать на базе бывшего стекольного завода, производство домокомплектов, кондитерских изделий и другие проекты.

По оценке Министерства экономического развития Иркутской области, ущерб от летних паводков малому и среднему бизнесу в Тулуне составил около 1,4 млрд рублей, пострадали 260 предприятий. По планам властей, создание ТОР "Тулун" позволит к 2029 году диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия - филиала "Разрез Тулунуголь" - компании "Востсибуголь", повысить инвестиционную привлекательность территории, создать более 650 постоянных рабочих мест и привлечь более 1,5 млрд рублей инвестиций.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
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