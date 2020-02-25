"Известия": бытовая техника может подорожать в 2021 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Цены на бытовую технику и электронику могут увеличиться на 13% и 9% соответственно в следующем году в случае вступления в силу нормативов, предполагающих 100%-ную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова.

По данным Федорова, при принятии концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) вырастет стоимость товаров непродуктового сегмента. Цена бытовой техники вырастет минимум на 13%, электроинструментов - на 11%, электроники - на 9%, обуви - на 5%, одежды - на 2%, утверждает он.

"Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В среднем около 20% оборота ретейлера, а в некоторых случаях и более 50% - это продукция под собственной торговой маркой. То есть продавцы производят товар самостоятельно. Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую", - добавил Федоров.

В Администрации президента РФ в разговоре с "Известиями" выразили надежду, что правительство учтет комплекс подходов и мнений при разработке документа. В Минприроды изданию заявили, что внедрение института РОП будет способствовать переходу России к экономике замкнутого цикла. Кроме того, финальная версия концепции обсуждается с представителями бизнес-сообщества.

В октябре 2019 года Александр Гордеев, занимавший тогда пост вице-премьера, заявил, что значительного роста цен из-за новых правил утилизации не будет. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в сентябре прошлого года оценивал возможное увеличение цен в 2%.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе заявил, что стране нужен переход на экономику замкнутого цикла, в связи с чем с 2021 года необходимо начать применять новый механизм РОП, чтобы производители и импортеры платили за утилизацию товаров и упаковки. РОП существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). РОП дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна, и систему надо реформировать, доводя норматив утилизации упаковки до 100%.