Снижением котировок акций открылись торги на бирже Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 февраля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник начались со снижения котировок акций на фоне расширения географии распространения новой коронавирусной инфекции. Индекс Hang Seng в момент открытия утренней сессии сократился на 98 пунктов (0,37%) - до значения 26722, свидетельствуют данные этой площадки.

Вслед за этим на рынке стала преобладать разнонаправленная динамика, когда индикатор начал демонстрировать слабые колебания у нулевой черты. Основной тон торгам сейчас задает корпоративная отчетность, которую публикуют компании по итогам 4-го квартала 2019 года. Кроме того, инвесторы стали скупать активы, сильно подешевевшие в предыдущие дни.

В отрицательной зоне торгуются акции большинства финансовых, сырьевых и транспортных компаний. В плюс вышли операторы игорного бизнеса в Макао и девелоперы. На 3,16% подорожали бумаги китайского холдинга Sunac, который управляет жилой и торговой недвижимостью во многих городах страны. Он заявил, что ожидает роста прибыли на 50% по итогам минувшего года.

Позитивным фактором для рынка стали новости о намерении ряда китайских компаний, в том числе текстильной отрасли, возобновлять производственные мощности после простоя из-за вспышки коронавируса.