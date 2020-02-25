{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Снижением котировок акций открылись торги на бирже Гонконга

Индекс Hang Seng сократился до значения 26722

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 февраля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник начались со снижения котировок акций на фоне расширения географии распространения новой коронавирусной инфекции. Индекс Hang Seng в момент открытия утренней сессии сократился на 98 пунктов (0,37%) - до значения 26722, свидетельствуют данные этой площадки.

Вслед за этим на рынке стала преобладать разнонаправленная динамика, когда индикатор начал демонстрировать слабые колебания у нулевой черты. Основной тон торгам сейчас задает корпоративная отчетность, которую публикуют компании по итогам 4-го квартала 2019 года. Кроме того, инвесторы стали скупать активы, сильно подешевевшие в предыдущие дни.

В отрицательной зоне торгуются акции большинства финансовых, сырьевых и транспортных компаний. В плюс вышли операторы игорного бизнеса в Макао и девелоперы. На 3,16% подорожали бумаги китайского холдинга Sunac, который управляет жилой и торговой недвижимостью во многих городах страны. Он заявил, что ожидает роста прибыли на 50% по итогам минувшего года.

Позитивным фактором для рынка стали новости о намерении ряда китайских компаний, в том числе текстильной отрасли, возобновлять производственные мощности после простоя из-за вспышки коронавируса.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Ведомости": в России могут закрыться несколько сахарных заводов
Глава правления Союзроссахара Андрей Бодин сообщил, что низкие цены на сахар в последние три года не позволяют поддерживать нужный уровень рентабельности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС