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ОСК планирует сдать заказчику лайнер для круизов по Каспию в апреле 2021 года

Готовность лайнера "Петр Великий" составляет примерно 43%. По завершении строительства четырехпалубное судно будет соответствовать по уровню пятизвездочному отелю

АСТРАХАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует в апреле 2021 года сдать заказчику круизное судно "Петр Великий", которое строится на судостроительном заводе "Лотос" (входит в ОСК) в Астраханской области. Об этом сообщил ТАСС вице-президент ОСК по техническому развитию Василий Бойцов.

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Круизное судно (проекта PV300VD) вместимостью 300 пассажиров было заложено на астраханском заводе в августе 2016 года, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Суда подобного класса не строились в России более 60 лет. Ранее сообщалось, что ОСК планирует подготовить круизный лайнер к навигации 2019 года.

"Готовность судна составляет на сегодня примерно 43%. Планируем сдать готовый лайнер ["Петр Великий"] заказчику в апреле следующего года", - сказал Бойцов.

Он отметил, что отставание от первоначального графика строительства связано с рядом технических сложностей, которые возникли непосредственно при строительстве головного судна. "Ни проектант, ни, соответственно, завод-строитель не были к ним в полной мере готовы. Пришлось вносить изменения по ходу работы. Сейчас по мере освоения строительных технологий темп строительства постоянно повышается", - пояснил Бойцов.

Он обратил внимание, что сейчас при оснащении и отделке лайнера используются современные материалы и оборудование, при этом конечная стоимость строительства уточняется. Строительство ведется по заказу Московского речного пароходства (МРП).

Ранее сообщалось, что стоимость лайнера по контракту составит около 4,17 млрд рублей. В мае прошлого года судно спустили на воду для достройки, оснащением оборудованием и внутренней отделки помещений. После этого будут проведены швартовые и ходовые испытания. Судозавод "Лотос" (является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны) - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАстраханская область
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