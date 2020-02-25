Врио главы Чувашии: новый закон о техосмотре снизит риск серой схемы для автовладельцев

ТАСС, 25 февраля. Закон о техосмотре, который вступит в силу в РФ с июня, позволит сократить случаи применения серой схемы в отношении частных лиц. Это мнение высказал в беседе с ТАСС врио главы Чувашии Олег Николаев, который ранее, на посту депутата Госдумы, был в числе авторов законодательной инициативы об отмене техосмотра для личного транспорта, неиспользуемого для коммерческих пассажирских перевозок и в качестве такси или служебного транспорта.

"Технический осмотр где-то в 60% случаев - такая вещь, которая, к сожалению, пока покупается через интернет только для того, чтобы застраховать автомобиль. То есть, получается серая схема отъема денег у простого гражданина. Сейчас есть принятый закон, в соответствии с которым с июня подходы к техосмотру усложняются", - сказал он. Николаев добавил, что документ предполагает уголовную ответственность за фальсификацию ТО: "Когда такого рода меры заработают и будут эффективно действовать, в том числе для обеспечения безопасности дорожного движения, то это будет достаточно разумная мера".

Николаев полагает, что новый закон отчасти является эхом его инициативы об освобождении частного транспорта от техосмотра. "Мое предложение отклонил. До того, как новый закон был внесен, проведено несколько круглых столов и слушаний на площадке Государственной думы, и в этих круглых столах участвовало достаточно много компетентных людей, в том числе из органов государственной власти, которые обеспечивают данный процесс. В связи с этим коллеги из правительства решили все-таки, сохраняя сам технический осмотр для граждан, ужесточить требования к людям, которые осуществляют предоставление такого рода услуг", - отметил он.

По мнению Николаева, его инициатива позволила бы упростить жизнь автовладельцам, которые используют машину в личных целях. "На сегодня, если взять бизнес, то он освобожден от налога на имущество в части движимого имущества. Если мы возьмем имущество гражданина, и у него есть автомобиль, который как раз является вариантом движимого имущества. В данном случае такого рода подходы облегчения оборота движимого имущества, в том числе в части техосмотра, было бы таким справедливым подходом", - сказал он.

Врио главы республики добавил, что частный пользователь автомобиля в большинстве своем следит за его техническим состоянием, самостоятельно проходит соответствующие сервисные и технические осмотры. Он также пояснил, что у республики нет прав для самостоятельной реализации инициативы, если она была отклонена на федеральном уровне. "Это абсолютное право федерального законодательства регулировать этот вопрос. Если даже мы и будем влиять на этот процесс, то только через возможности взаимодействия с теми органами государственной власти и с парламентом федеральным, с точки зрения регулирования этих процессов", - уточнил Николаев.