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Астраханская верфь "Красные баррикады" после простоя получила первый заказ

По словам вице-президента ОСК по техническому развитию Василия Бойцова, при росте заказов на предприятии планируют провести поэтапную модернизацию оборудования

АСТРАХАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Производственная площадка Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Красные баррикады" (Астраханская область), возобновившая в декабре 2019 года работу после двух лет простоя, получила первый заказ на строительство блоков стационарной газодобывающей платформы. Об этом сообщил ТАСС вице-президент ОСК по техническому развитию Василий Бойцов.

"Подписаны контракты на изготовление блоков стационарной газодобывающей платформы, ждем старта проекта. Подробности озвучивать мы пока не уполномочены", - сказал Бойцов.

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Он уточнил, что проведенная инвентаризация "Красных баррикад" показала, что оборудование верфи в рабочем состоянии. При росте заказов на предприятии планируют провести поэтапную модернизацию существующего оборудования, в том числе с заменой на более современное.

"Основное направление модернизации "Красных баррикад" на данный момент - это не замена имеющегося оборудования целиком, а в первую очередь создание новых видов производств и наращивание объемов путем точечного приобретения нового оборудования на ключевые позиции. Например, создание роботизированного участка сборки и сварки микропанелей, создание участка по сборке и сварке деталей трубопроводов для офшорных объектов (это различные типы морских объектов обустройства шельфовых месторождений), приобретение оборудования для сварки и тепловой резки, работы по расчистке акватории предприятия и приведения ее к проектным характеристикам и так далее", - уточнил Бойцов.

В декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал "Красные баррикады" банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В мае прошлого года президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона отметил, что завод находится "в непростом положении", прежде всего из-за отсутствия необходимого количества заказов. В июне 2019 года Южный центр судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в ОСК) выкупил имущество завода на открытых торгах за 955 млн рублей.

Завод "Красные баррикады" основан более 120 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения.

Теги
РоссияАстраханская область
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