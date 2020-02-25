Счетная палата указала на непрозрачность расходов на оплату государственных адвокатов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Расходы бюджета на оплату труда государственных адвокатов, назначаемых судом и органами дознания для защиты обвиняемых в рамках уголовного процесса, в 2016-2019 годах были недостаточно прозрачны, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам анализа их деятельности.

"По итогам анализа Счетная палата отметила недостаточную прозрачность расходов бюджета на оплату труда государственных адвокатов. Так, в соответствии с утвержденным правительством положением о возмещении процессуальных издержек, денежные суммы, причитающиеся адвокату, участвовавшему в деле по назначению дознавателя, следователя или суда, должны перечисляться на расчетный счет адвокатского образования. Однако на практике это не всегда соблюдается: в заявлениях на возмещение процессуальных издержек адвокаты указывают реквизиты личного счета", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, в проверяемый период почти 3 тыс. адвокатов получили вознаграждение на личные счета, а не на расчетные счета адвокатских образований, как это предусмотрено. В результате налоговая база была занижена на 423,33 млн рублей.

Низкий уровень услуг

Анализ деятельности государственных адвокатов показал высокий процент их действий, которые были обжалованы, а также случаев привлечения их к ответственности, что может свидетельствовать о низком уровне предоставляемой юридической помощи. Это, по мнению Счетной палаты, обусловлено, в том числе, отсутствием на законодательном уровне критериев оценки деятельности адвоката.

Численность же защитников, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению суда, в целом является достаточной. Общая численность адвокатов, внесенных в реестры субъектов РФ, составила 74,7 тыс. человек в 2016 году, 76,7 тыс. человек в 2017 году и 82,1 тыс. человек в 2018 году. В среднем, по данным Счетной палаты, адвокат по назначению суда ежемесячно защищает трех подсудимых.

Средняя стоимость защиты одного подсудимого в 2018 году составила 3,7 тыс. рублей, а средний доход одного государственного адвоката в месяц составил от 26,2 до 69,2 тыс. рублей, что соответствует уровню оплаты труда высококвалифицированного специалиста. "Проведенный анализ показал, что оплата труда адвоката осуществляется на уровне высококвалифицированного специалиста. Вместе с тем отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката создает риски оплаты за счет средств федерального бюджета оказываемой юридической помощи, не отвечающей высоким требованиям, гарантированным Конституцией РФ", - говорится в материалах Счетной палаты.

Ведомство отмечает также, что средства федерального бюджета на оплату труда адвокатов по назначению выделялись в достаточном объеме, однако имели место случаи несвоевременной выплаты вознаграждений адвокатам.