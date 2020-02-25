"Известия": банки до конца 2021 года могут отказаться от бумажных договоров с клиентами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки планируют до конца 2021 года полностью перейти на электронный документооборот. В частности, это касается заключения договоров с клиентами о выдаче кредита, открытию счета, вклада или выпуска карт, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на кредитные организации.

О намерении ввести новую систему изданию заявили в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, "Открытии", Почта банке, РНКБ, банке "Санкт-Петербург" и ОТП банке. Отказ от бумаги при заключении договоров объяснили экономией времени клиента: не надо ждать пока распечатается договор, не тратится время на подписание каждой страницы и на ожидание визы контролера.

В Сбербанке отмечают, что в 2019 году 95% бизнес-клиентов использовали электронный документооборот, однако кредитные договоры заключались в цифровом формате лишь в 20% случаев.

"Благодаря отказу от бумаги малый бизнес сможет оформить заем за три минуты, а деньги окажутся на счете клиента через 10 минут. Раньше этот процесс мог занимать несколько дней. Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде", - сообщили "Известиям" в кредитной организации.

По данным ВТБ, переход на безбумажные технологии поможет сэкономить 1,5 млрд рублей к 2022 году. В банке также заявили газете, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу первого квартала 2020 года. "70% всех банковских услуг для граждан предоставляются в цифровом формате: операции по займам, кредитным и дебетовым картам, счетам <...> К концу 2020 года их перечень будет расширен - появятся платежи и переводы", - сообщил изданию старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц.

В Альфа-банке доля электронных сделок по оформлению депозитов, потребкредитов, осуществлению платежей и переводов колеблется от 60 до 100%. Полностью безбумажный банк планируется создать к концу 2021 года, рассказал операционный директор Дмитрий Фролов.

При этом клиенты банков при желании могут выбрать физический формат вместо электронного при оформлении документов. Кроме того, ряд требований ЦБ РФ обязывает банки выдавать бумажные подтверждения по проводимым операциям, что пока препятствует абсолютному переходу на электронный документооборот, отмечают "Известия". Так, по мнению регулятора, цифровизация повышает доступность финансовых услуг и оперативность совершения сделок. "Вместе с тем заключение договоров без личного присутствия сторон - это повышающее риск обстоятельство, оно требует усиленного внимания со стороны банка в идентификации клиентов", - пояснили изданию в пресс-службе ЦБ РФ.