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Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов

На этом фоне российская валюта слабеет к доллару и евро
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года. По данным на 10:25 мск, индикатор снизился на 2,16%, до 1491,73 пункта.

Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,2% и составил 3068,81 пункта.

На этом фоне российская валюта слабеет к доллару и евро. Так, курс доллара вырос на 1,16%, до 64,83 рубля, а курс евро - на 1,17%, до 70,34 рубля. Последний раз курс евро был выше отметки в 70 рублей 10 февраля.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,1%, до $56,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Лидерами роста на торгах Мосбиржи являются обыкновенные акции "Россетей" (+4,5%), "Полюса" (+3,4%), Polymetal (+2,55%), ОВК (+0,5%), "Русснефти" (+0,4%). Отрицательную динамику демонстрируют котировки "Русала" (-3,3%) "М.Видео" (-3,1%), "Яндекса" (-2,54%), ТГК-1 (-2,4%), "Лукойла" (-2,1%), "Аэрофлота" (-2%), "Мечела" (-1,76%).

По мнению аналитиков, негативно на ситуацию на рынке повлиял ухудшающийся внешний фон, в частности, распространение нового коронавируса. Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 20 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

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