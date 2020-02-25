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"Ъ": на Совете по ж/д транспорту обсудят переход на кассетные подшипники

Заседание намечено на 27 февраля, предложение об использовании кассетных подшипников распространяется только на территорию РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Грузинская железная дорога (ГЖД) предложила возродить идею об обязательном переходе с роликовых на кассетные подшипники при ремонте вагонов с 2021 года, сообщает газета "Коммерсантъ".

Переход обсудят на заседании Совета по железнодорожному транспорту, намеченном на 27 февраля. Предложение распространяется только на территорию РФ.

В свою очередь рабочей группе комиссии по вагонному хозяйству поступило предложение от России разрешить использовать кассетные подшипники с адаптерами при ремонте типовых тележек. В РЖД "Ъ" рассказали, что рабочей группой будет рассмотрена по итогам испытаний возможность оборудования грузовых вагонов кассетными подшипниками на тележках типа 2 (модель 18-100) с использованием адаптера наравне с традиционными роликовыми подшипниками. При этом там отметили, что речь об обязательном переводе всего парка не идет.

В октябре 2019 года ТАСС сообщал, что с 2021 года российские грузовые вагоны планировалось перевести с роликовых подшипников на кассетные. 31 октября на совещании у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака было принято решение об отмене соответствующего приказа Минтранса. На это были даны сутки. В Совете потребителей по вопросам деятельности РЖД в свою очередь заявляли, что переход железнодорожной отрасли на кассетные подшипники обойдется в 200-300 млрд рублей, при этом государственная поддержка не предусматривалась.

Источник "Ъ" в новом правительстве сообщил газете, что об отмене решения разговоров не ведется.

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