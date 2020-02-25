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Наибольший дефицит бюджета в 2019 году был у Москвы и Подмосковья

А наибольший профицит показали Красноярский и Краснодарского край

 ТАСС, 25 февраля. В 2019 году 32 региона исполнили бюджет с дефицитом, говорится исследование итогов исполнения бюджетов регионов в 2019 году Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Наибольший дефицит бюджета в 2019 году наблюдался у Московской области (67,5 млрд рублей) и Москвы (54,1 млрд рублей). Наибольший профицит был у Красноярского края (36,6 млрд рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (30,4 млрд рублей) и Краснодарского края (28,5 млрд рублей)", - говорится в материале.

В 2019 году итог исполнения бюджетов регионов, как и в 2018 году, был положительный, отмечают аналитики. Общий профицит бюджета сократился более чем в 30 раз - до 15,5 млрд рублей с 491,5 млрд рублей в 2018 году. 

Доходы регионов за отчетный период увеличились на 1,1 трлн рублей или на 10%. Наибольший прирост обеспечили поступления из федерального бюджета (368 млрд рублей). В агентстве объясняют рост бюджетных трансфертов увеличением субсидий на 45% и иных межбюджетных трансфертов - на 72%. При этом доля дотаций в бюджетах регионов и их совокупный объем уменьшились с 9,5% до 7,7% и с 1 трлн рублей до 0,9 трлн рублей соответственно. Дотации снизились у 52 регионов.

Самое большое снижение зафиксировано в Москве (27,7 млрд рублей), Московской области (15,6 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (9,4 млрд рублей). Снижение дотаций указанных трех субъектов связано с тем, что в 2018 году они получали дотации на сбалансированность бюджетов.

У 33 регионов дотации увеличились. Больше всего дотации выросли у Дагестана (6,9 млрд рублей), Забайкальского края (3,3 млрд рублей) и Саратовской области (2,8 млрд рублей).

Поступления по налогу на прибыль и НДФЛ увеличились на 8% каждый. Поступления по налогу на имущество сократились на 50 млрд рублей, что связано с отменой налога на движимое имущество организаций с 2019 года.

Расходы регионов в 2019 году возросли на 1,6 трлн рублей (на 15%). Наибольшее увеличение расходов (на 457 млрд рублей) произошло по разделу "Национальная экономика", на который приходилась наибольшая доля совокупных расходов регионов в 2019 году (22% всех расходов регионов). Выросли расходы на образование, социальную политику и здравоохранение.

Эксперты ожидают, что в этом году рост собственных доходов замедлится, а трансферты из федерального бюджета увеличат темп роста в связи с реализацией национальных проектов. "Поэтому ожидаем роста доли трансфертов в объеме доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ", - говорится в исследовании.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСанкт-ПетербургКраснодарский крайДагестанЗабайкальский крайКрасноярский крайСаратовская область
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