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"Ромир": средний чек в январе сократился после Нового года

За одну покупку россияне приобретают все меньше товаров, отмечается в исследовании
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Средний чек покупки в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем на 67,5 рублей, или на 10,9%, и составил 552 рубля, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

За год размер среднего чека также сократился: по сравнению с январем прошлого года чек потерял 7,3 рубля или 1,3%. Если же рассматривать этот показатель в сравнении со средним скользящим за последние 12 месяцев, то средний чек оказался ниже на 2,7% или 15,6 рублей. Драйвером снижения среднего чека по сравнению с декабрем являются гипермаркеты (снижение 21,6%), именно в них сильнее всего рос чек в декабре. Менее всего среди остальных каналов продаж снижение чека наблюдалось в дискаунтерах (-8,2%). При этом против прошлого года средний чек в Гипермаркетах также значительно снижается (-5,7%). Лидер по росту чека против прошлого года - Супермаркеты (2,8%).

"Снижение среднего чека в январе обусловлено, в первую очередь, сезонным фактором, а именно высокой базой декабря. При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", - отмечается в исследовании.

Сезонное снижение против декабря происходит равномерно по всем регионам. При этом чем крупнее город, тем менее значим сезонный фактор снижения среднего чека. Так, по сравнению с декабрем города-миллионники продемонстрировали сокращение на 10,7%, а в разрезе года - рост на 0,8%. Жители городов с населением от 500 тыс. человек отметились сокращением среднего чека как по сравнению с декабрем (-12,4%), так и с январем 2019 года (-1,2%). Средний чек в стотысячниках, в свою очередь, за месяц сократился больше всего (-13,8%). Годовое же падение составило 0,6%.

Наибольшее снижение продемонстрировал Сибирский федеральный округ (-13,3%), наименьший - Уральский федеральный округ (-8,7%). Средний чек в Москве и Санкт-Петербурге снизился меньше, чем в среднем по стране (-10,0% и -6,5% соответственно).

Против прошлого года сильнее всего снижается средний чек в ЦФО (-5,3%), а в УФО и ДФО, наоборот, отмечается сильный рост (+5,7% и +5,3% соответственно). Москва, как и в разрезе месяца, отметилась негативным трендом (-0,7%), а вот Петербург, наоборот, продемонстрировал рост (+2,7%).

Позиция ретейлеров

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в свою очередь, также подтвердили, что россияне традиционно много тратят в предновогодние месяцы: это и покупка подарков, и оплата туристических поездок, и подготовка к празднику - дополнительное количество продуктов, причем дорогих, из "праздничного" набора. В январе чек, традиционно падает, покупатели стараются сэкономить.

"В дополнение, надо понимать, что общая ситуация в экономике не самая лучшая: реальные располагаемые доходы населения падают, растет закредитованность, поэтому трендом последних лет является сокращение среднего чека - за одну покупку люди стараются приобрести меньше товаров, чтобы вписаться в бюджет", - отметили в АКОРТ.

Теги
Россия
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