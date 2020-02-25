Экспорт Белоруссии в 2019 году упал на $2 млрд

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что из-за ситуации с грязной нефтью из РФ и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Белоруссии снизился более чем на $2 млрд в 2019 году. Об этом он сказал во вторник на расширенном заседании коллегии МИД, подводя итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год.

"На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок грязной нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн", - констатировал Макей, слова которого приводит агентство БелТА.