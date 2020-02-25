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Владельцы карт "Мир" Сбербанка смогут снимать наличные на кассах магазинов

Ожидается, что скоро сервис будет доступен держателям национальных платежных карт других банков

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Владельцы карт "Мир", выпущенных Сбербанком, смогут снимать наличные на кассах магазинов. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир") и Сбербанка.

"Клиенты Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка с карт "Мир" в удаленных и малонаселенных пунктах. Пока речь идет о картах "Мир", эмитированных Сбербанком, однако скоро сервис будет доступен и держателям национальных платежных карт других банков", - указано в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, сервис доступен более чем в 4 тыс. торговых точек во всех регионах страны, в том числе в более чем 500 магазинах сети "ВкусВилл" в Москве и Петербурге.

Платежная система "Мир" приступила к внедрению сервиса в 2019 году, и в настоящее время он предполагает возможность снятия наличных с карты "Мир" в тех магазинах, которые обслуживает банк, выпустивший карту.

В конце апреля 2020 года сервис будет доступен и для межбанковских операций.

Для того, чтобы предоставить своим клиентам этот сервис, торговой точке необходимо получить статус банковского платежного агента, а банку в свою очередь - провести доработку терминального оборудования.

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Россия
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