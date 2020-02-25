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Колебания курса рубля
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Курс доллара превысил 65 рублей

В последний раз стоимость американской валюты превышала эту отметку в октябре 2019 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос почти на 1,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг уровня 65,12 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 65 рублей 9 октября 2019 года.

Курс евро, в свою очередь, дорожает на Мосбирже на 1,7%, до 70,7 рубля за единицу европейской валюты.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне дорожает на 0,7%, до $56,68 за баррель.

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РоссияКолебания курса рубля
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