Курс доллара превысил 65 рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос почти на 1,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг уровня 65,12 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 65 рублей 9 октября 2019 года.

Курс евро, в свою очередь, дорожает на Мосбирже на 1,7%, до 70,7 рубля за единицу европейской валюты.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне дорожает на 0,7%, до $56,68 за баррель.