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Распространение коронавируса нового типа

"Камаз" может ввести неполную неделю из-за перебоев с поставками комплектующих из Китая

Приказ издан для экономии средств компании

ТАСС, 25 февраля. "Камаз" с 20 апреля может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая. Об этом сообщило корпоративное издание автозавода.

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"На "Камазе" издан приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели. Приказ издан с целью подстраховки, на случай возможных перебоев в поставках ряда комплектующих. Подобные приказы призваны помочь избежать незапланированных простоев производства с целью экономии средств компании", - говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что "Камаз" может с марта 2020 года скорректировать свой план производства, если в Китае и других странах, где производят автокомпоненты, продолжится распространение нового коронавируса.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более в 31 стране, включая Россию.

О компании

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.

Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).

Теги
РоссияТатарстанРаспространение коронавируса нового типа
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