20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром нефть" восполнила запасы углеводородов за 2019 год на 123%

Обеспеченность компании добычей составляет 17 лет

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" по итогам 2019 году увеличила доказанные и вероятные запасы углеводородов (proved + probable - 2P) по международным стандартам PRMS до 2,86 млрд тонн н. э., коэффициент восполнения составил 123%, говорится в сообщении компании.

При этом доказанные запасы (proved, 1P) углеводородов по итогам 2019 года достигли 1,58 млрд тонн н.э., рост на 1,2% к уровню 2018 года. Обеспеченность компании добычей составляет 17 лет. По стандартам SEC общие запасы углеводородов компании превысили 1,45 млрд тонн н. э., рост на 3,6%. Независимый аудит проводила компания DeGolyer and MacNaughton.

В 2019 году "Газпром нефть" открыла три месторождения в Оренбургской и Томской областях, а также подтвердила нефтегазоносность 48 новых залежей в регионах своей деятельности. За прошедший год компания получила 32 лицензии. Компания выиграла аукционы на два участка на полуострове Гыдан и получила 12 участков на полуострове Таймыр.

"Газпром нефть" входит в число 20 крупнейших нефтегазовых компаний мира и в тройку крупнейших производителей нефти в России. Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами. Компания реализует 500 цифровых проектов и инициатив, в рамках цифровой трансформации 2030 будет реализовано 12 ключевых проектов.

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Власти Италии окажут финансовую поддержку компаниям в связи с коронавирусом
Один из наиболее проблемных секторов - туризм
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС