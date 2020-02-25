"Газпром нефть" восполнила запасы углеводородов за 2019 год на 123%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" по итогам 2019 году увеличила доказанные и вероятные запасы углеводородов (proved + probable - 2P) по международным стандартам PRMS до 2,86 млрд тонн н. э., коэффициент восполнения составил 123%, говорится в сообщении компании.

При этом доказанные запасы (proved, 1P) углеводородов по итогам 2019 года достигли 1,58 млрд тонн н.э., рост на 1,2% к уровню 2018 года. Обеспеченность компании добычей составляет 17 лет. По стандартам SEC общие запасы углеводородов компании превысили 1,45 млрд тонн н. э., рост на 3,6%. Независимый аудит проводила компания DeGolyer and MacNaughton.

В 2019 году "Газпром нефть" открыла три месторождения в Оренбургской и Томской областях, а также подтвердила нефтегазоносность 48 новых залежей в регионах своей деятельности. За прошедший год компания получила 32 лицензии. Компания выиграла аукционы на два участка на полуострове Гыдан и получила 12 участков на полуострове Таймыр.

"Газпром нефть" входит в число 20 крупнейших нефтегазовых компаний мира и в тройку крупнейших производителей нефти в России. Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами. Компания реализует 500 цифровых проектов и инициатив, в рамках цифровой трансформации 2030 будет реализовано 12 ключевых проектов.