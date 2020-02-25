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Дорогу, связывающую Грузию с Россией, открыли для большегрузов

Трассу расчистили от снега

ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии сумели расчистить от снега дорогу Гудаури - Коби, ведущую к границе с Россией, и открыть ее для прицепного и полуприцепного автотранспорта. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате проведенных работ по очистке от снега движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по дороге Гудаури - Коби восстановлено. На данном этапе передвижение по автомобильной дороге международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ) разрешено автомобилям всех видов", - сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщают, что машины по указанной автотрассе будут ездить через лавинозащитные тоннели и в безостановочном режиме, а прицепный и полуприцепный автотранспорт, а также автобусы с вместимостью 30 и более мест - в одностороннем порядке.

За передвижением будут следить сотрудники патрульной полиции Грузии. Дорога Гудаури - Коби была закрыта для большегрузов с утра вторника.

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