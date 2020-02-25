Минпромторг приостанавливает работу торгпредств России в США и Прибалтике

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минпромторг приостанавливает работу торговых представительств РФ в США и странах Балтии, заявил глава министерства Денис Мантуров в эфире телеканала НТВ.

"Например, по странам Балтии, мы наоборот, сегодня там приостанавливаем работу. Мы не закрываем, потому что у нас есть государственные, межгосударственные соглашения, но мы приостанавливаем работу как раз, чтобы не было имитации бурной деятельности", - сказал министр.

"Мы же понимаем, как сейчас там складывается и экономика, и как складываются наши торгово-экономические отношения. Здесь дополнительной поддержки со стороны торгпредств не требуется", - отметил он.

Мантуров сообщил также, что аналогичная ситуация наблюдается и в США. "В США то же самое, мы приостановили работу", - сказал он.

При этом в ряде стран, в частности, в Саудовской Аравии и Мексике министерство активизирует поддержку, добавил глава Минпромторга. Также планируется создание региональных хабов по поддержке российского экспорта.

Говоря о планах по несырьевому экспорту, министр отметил, что целевой показатель на этот год - $167 млрд. "Это будет очень тяжело реализовать, и мы для себя, конечно же, ставим максимальную планку и максимально амбициозные задачи и создали все инструменты для этого", - добавил он.

При этом Мантуров заявил, что министерство сможет полностью удовлетворить все запросы бизнеса по логистической субсидии для поддержки компаний - экспортеров. Он пояснил, что на эти цели на год выделено 16 млрд руб., тогда как министерство получило заявки на 30 млрд руб., и дополнительные средства могут быть выделены из запланированных на 2021 год. "Я уверен, что мы найдем решение для такой балансировки", - сказал Мантуров.