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Акции "Россетей" растут на 3,5% на фоне новостей о возможной консолидации ФСК

В правительстве обсуждают возможное создание общего казначейства на базе материнской структуры, сообщает "Коммерсант"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Россетей" на Московской бирже дорожают на 3,5%, до 1,734 руб. за бумагу. Привилегированные акции растут в цене на 2,9% - до 1,9 руб., следует из данных торговой площадки.

В пике роста цена обыкновенных акций компании доходила до 1,7595 руб., что выше предыдущего закрытия на 5%. "Префы" максимально дорожали почти на 5,3%, до 1,944 руб.

Рост котировок происходит на фоне новостей о том, что "Россети" могут консолидировать ФСК ЕЭС. Как сообщила во вторник газета "Коммерсант", в правительстве РФ обсуждают передачу главе "Россетей" Павлу Ливинскому функций единого исполнительного органа входящей в холдинг ФСК и создание общего казначейства на базе материнской структуры.

По информации газеты, в январе Ливинский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести консолидацию ФСК на базе "Россетей", президент поставил на письме визу "согласен". В течение ближайших двух-трех месяцев планируется объявить о консолидации, рассказал один из источников "Коммерсанта".

"Россети", ФСК ЕЭС и Минэнерго РФ не прокомментировали ТАСС эту информацию.

ФСК ЕЭС - одна из крупнейших в мире публичных электросетевых компаний, является оператором Единой национальной электрической сети России. Основным акционером ФСК с долей 80,13% является компания "Россети".

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